5 задание . вырожение по таблицам и наиди их значения

Математика
5 задание . вырожение по таблицам и наиди их значения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смотрите а находиться в верхней строке то есть а=12,32,9,19,29 В первой строке требуется к 38 прибавить а 38+12=50 38+32=70 38+9=47 38+19=57 38+29=67 Во второй строке нужно от 90 отнять а 90-12=78 90-32=58 90-9=81 90-19=71 90-29=61
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Устеу дегенимиз не ол нешеге болиниди
Ответить
Литература
Что такое грозная сечь("И вот на поле грозной сечи..." М.Ю.Лермонтов "Бородино")
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. легковая машина ехала 3 ч со скоростью 80км/ч .за сколько времени проедет это расстояние велосипедист, скорость ...
Ответить
История
На ваш взгляд ускоряли или сдерживания реформ и модернизации России
Ответить
Математика
Из городов А и В, расстояние между котрыми 1500 км, вышли одновременно навстречу два поезда. поезд из города А шёл со скоростью 70 км в час. с како...
Ответить