5 задание . вырожение по таблицам и наиди их значения
Математика
5 задание . вырожение по таблицам и наиди их значения
Ответ(ы):
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Смотрите а находиться в верхней строке то есть а=12,32,9,19,29 В первой строке требуется к 38 прибавить а 38+12=50 38+32=70 38+9=47 38+19=57 38+29=67 Во второй строке нужно от 90 отнять а 90-12=78 90-32=58 90-9=81 90-19=71 90-29=61
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