Устеу дегенимиз не ол нешеге болиниди

Қазақ тiлi
Устеу дегенимиз не ол нешеге болиниди
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Үстеу қимылдың иүрлі белгісін білдіретін сөз табы 7 турі бар
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