Устеу дегенимиз не ол нешеге болиниди
Қазақ тiлi
Устеу дегенимиз не ол нешеге болиниди
Ответ(ы):
Гость:
Үстеу қимылдың иүрлі белгісін білдіретін сөз табы 7 турі бар
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