Какие войны в истории Древней Греции вам известны ? Когда они происходили и с каки??и государствами ? Каковы были их итоги? Какие события и герои этих войн вам больше всего запомнились и почему?
История
Какие войны в истории Древней Греции вам известны ? Когда они происходили и с каки??и государствами ? Каковы были их итоги? Какие события и герои этих войн вам больше всего запомнились и почему?
Ответ(ы):
Гость:
Троянская война Мессенские войны Лелантская война Сицилийские войны Греко-персидские войны Эгинская война Войны Делосского союза Самосская война Пелопоннесская война Коринфская война Священные войны Союзнические войны (357-355 до н.э., 220-217 до н.э.) Войны Александра Македонского Войны диадохов Ламийская война Сирийские войны Хремонидова война Клеоменова война Критская война Война против Набиса Этолийская война Восстание Маккавеев Ахейская война мне известно только это на первый вопрос
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