Какие войны в истории Древней Греции вам известны ? Когда они происходили и с каки??и государствами ? Каковы были их итоги? Какие события и герои этих войн вам больше всего запомнились и почему?

История

Какие войны в истории Древней Греции вам известны ? Когда они происходили и с каки??и государствами ? Каковы были их итоги? Какие события и герои этих войн вам больше всего запомнились и почему?

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