Хозяйка вырастила 270 штук рассады перца, помидоров и капусты. Перцев было в 2 раза больше , чем капусты и в 3 раза меньше, чем помидоров. Сколько помидоров вырастила хозяйка?

Математика

Хозяйка вырастила 270 штук рассады перца, помидоров и капусты. Перцев было в 2 раза больше , чем капусты и в 3 раза меньше, чем помидоров. Сколько помидоров вырастила хозяйка?

Автор: Гость