Хозяйка вырастила 270 штук рассады перца, помидоров и капусты. Перцев было в 2 раза больше , чем капусты и в 3 раза меньше, чем помидоров. Сколько помидоров вырастила хозяйка?

Математика
Хозяйка вырастила 270 штук рассады перца, помидоров и капусты. Перцев было в 2 раза больше , чем капусты и в 3 раза меньше, чем помидоров. Сколько помидоров вырастила хозяйка?
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Ответ(ы):
Гость:
Хозяйка вырастила 180 помидоров
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