Договор о прекращении со стороны германии и ссср подписали: 1 А.Гитлер,И.сталин. 2 В.молотов,И.риббентроп. 3 И.сталин,И.риббентроп. 4 М.литвинов,И риббентроп.
История
Договор о прекращении со стороны германии и ссср подписали: 1 А.Гитлер,И.сталин. 2 В.молотов,И.риббентроп. 3 И.сталин,И.риббентроп. 4 М.литвинов,И риббентроп.
Ответ(ы):
Гость:
Молотов и Риббентроп подписали пакт о ненападении. Акт о капитуляции Германии был подписан Альфредом Йоделем(Германия) и Иваном Алексеевичем Сусларовм(СССР)
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