Краткое содержание рассказа письмо к учёномо соседу.
Литература
Краткое содержание рассказа письмо к учёномо соседу.
Ответ(ы):
Гость:
Сосед ученого пишет ему письмо, в котором пытается внушить ему сою точку зрения и невежесвенно опровергнуть научные открытия.
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