Краткое содержание рассказа письмо к учёномо соседу.

Литература
Краткое содержание рассказа письмо к учёномо соседу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сосед ученого пишет ему письмо, в котором пытается внушить ему сою точку зрения и невежесвенно опровергнуть научные открытия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
План описания реки Нил
Ответить
Математика
Выполни сложение.1) 32,38+25,49;2)6,702+1,18. В столбик решать
Ответить
История
Договор о прекращении со стороны германии и ссср подписали: 1 А.Гитлер,И.сталин. 2 В.молотов,И.риббентроп. 3 И.сталин,И.риббентроп. 4 М.литвинов,И ...
Ответить
Математика
Вместо звездочки запишите соответствующие показатели степени такие чтобы дроби ??ожно было записать в виде десятичной Запишите соответствующие деся...
Ответить
Математика
Помаги пажайлусто мне 4 срочно
Ответить