Разберите слово ВОЗВРАТЯСЬ по составу. Заранее спасибо :3
Русский язык
Разберите слово ВОЗВРАТЯСЬ по составу. Заранее спасибо :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ясь окончание а т суффикс возвр корень вот вродебы так☺
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