Разбирать слова по составу тело-телесный слово-словесный

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Разбирать слова по составу тело-телесный слово-словесный
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Автор: Гость
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Гость:
Вроде так..................
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