Разбор предложения Весной в лесу хорошопахнут ели и сосны

Гость: Гость:

Ели и сосны- подлежащие (подчёркивай одной чертой) пахнут-сказуемое (двумя чертами) хорошо-определение (волнистой линией) весной-обстоятельство ( точка тире) В лесу-дополнение с предлогом (пунктирной линией)