Разбор предложения Весной в лесу хорошопахнут ели и сосны
Русский язык
Разбор предложения Весной в лесу хорошопахнут ели и сосны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ели и сосны- подлежащие (подчёркивай одной чертой) пахнут-сказуемое (двумя чертами) хорошо-определение (волнистой линией) весной-обстоятельство ( точка тире) В лесу-дополнение с предлогом (пунктирной линией)
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