Пожалуйста подчеркните грамматическую основу предложений всех. (подлежащее и сказуемое) заранее спасибо.

Русский язык
Пожалуйста подчеркните грамматическую основу предложений всех. (подлежащее и сказуемое) заранее спасибо.
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Автор: Гость
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Гость:
Надо ответить а как это подчеркните давай мож ответ
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