Разбор слов по составу большущий
Русский язык
Разбор слов по составу большущий
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Большущий больш-корень ущ-суффикс ий-окончание большущ-основа слова
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