Совершают ли миханическую работу двигатели самолета при его полете на неизмененнрй высоте? Ответ поясните
Физика
Совершают ли миханическую работу двигатели самолета при его полете на неизмененнрй высоте? Ответ поясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На самолет действует сила тяги двигателя F, и самолет перемещается на расстояние S Согласно формулы работы A=F*S вытекает ответ: да, совершает.
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