Совершают ли миханическую работу двигатели самолета при его полете на неизмененнрй высоте? Ответ поясните

Физика
Совершают ли миханическую работу двигатели самолета при его полете на неизмененнрй высоте? Ответ поясните
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На самолет действует сила тяги двигателя F, и самолет перемещается на расстояние S Согласно формулы работы A=F*S вытекает ответ: да, совершает.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От каких слов и с помощью каких словообразовательных средств образованы приведенные слова. Льготник, сушка, городок, добродушный.
Ответить
Математика
Найдите сумму первых шести членов последовательности, заданной формулой Xn=4n+5 1) 104 2) 190 3) 95 4) 114
Ответить
Литература
План рассказу "Про обезьянку" Б.Житков.
Ответить
Английский язык
Как произносится правильноseventh окончание з или ф звук
Ответить
Обществознание
Кто такой достойный человек
Ответить