Разбор слово по составу зимующий
Русский язык
Разбор слово по составу зимующий
Ответ(ы):
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Корень зим-, суффикс -у-, суффикс -ющ-, окончание -ий, основа слова зимующ-.
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