Разделить прямоугольник двумя линиями так чтобы получить 2 треугольника 2 четырёхугольника и2 пятиугольника

Математика
Разделить прямоугольник двумя линиями так чтобы получить 2 треугольника 2 четырёхугольника и2 пятиугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в прикрепленном файле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте и запишите по одному предложению со словосочетанием Ясный зимний день ?? винительном падежи
Ответить
Литература
Характеристика Тома соера в виде плана
Ответить
Алгебра
Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 2,4,9 если в получаемом числе циф??ы могут повторяться.(должно быть 22)
Ответить
Музыка
Сравнительная характеристика хана кончака и князя игоря
Ответить
Русский язык
Объясните значение пословицы
Ответить