Разделить прямоугольник двумя линиями так чтобы получить 2 треугольника 2 четырёхугольника и2 пятиугольника
Математика
Разделить прямоугольник двумя линиями так чтобы получить 2 треугольника 2 четырёхугольника и2 пятиугольника
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