Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 2,4,9 если в получаемом числе циф??ы могут повторяться.(должно быть 22)

Гость: Гость:

Переберем все варианты по комбинаторике. Если первые 2 цифры - 24, то варианта для 3-ей цифры 3. Это 242, 244 и 249. На месте 2-ой цифры может также быть 2: 222, 224, 229 и 9: 292, 294, 299. Вот уже 9 вариантов для случая, когда 1-я цифра - 2. По 9 же вариантов будет и для случаев, когда 1-я цифра - 4 и 9. Переберем и их для очистки совести: 4, 2-я цифра - 4: 442, 444, 449; 4, 2-я цифра - 2: 422, 424, 429; 4, 2-я цифра - 9: 492, 494, 499; 9, 2-я цифра - 4: 942, 944, 949; 9, 2-я цифра - 2: 922, 924, 929; 9, 2-я цифра - 9: 992, 994, 999. У нас получилось 9 троек цифр, то есть 27 чисел. Проверь свой ответ, там не 22)))