Разгадай ребус ax+ax+ax=ox Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры,а разным буквам-разные цифры.

Математика
Разгадай ребус ax+ax+ax=ox Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры,а разным буквам-разные цифры.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15+15+15=45 25+25+25=75
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