Разгадай шараду остров.Погляди на карту : Там город есть такой - Джакарта
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Разгадай шараду остров.Погляди на карту : Там город есть такой - Джакарта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно это Ява? Это остров в составе Индонезии, где расположена её столица - Джакарта.
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