Даны формулы веществ N2O, KOH, Na2CO3, FeCl3, Fe(OH)2, KNO2

Химия
Даны формулы веществ N2O, KOH, Na2CO3, FeCl3, Fe(OH)2, KNO2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электролиты: KOH, Na2CO3, FeCl3, KNO2Электролиты - вещества, водные растворы или расплавы которых проводят электрический ток за счёт образования ионов.

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