Даны формулы веществ N2O, KOH, Na2CO3, FeCl3, Fe(OH)2, KNO2
Химия
Даны формулы веществ N2O, KOH, Na2CO3, FeCl3, Fe(OH)2, KNO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электролиты: KOH, Na2CO3, FeCl3, KNO2Электролиты - вещества, водные растворы или расплавы которых проводят электрический ток за счёт образования ионов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Как составить стихотворение из слов возле дождливая сняли зайчик прыгнуть ничего мокрые сосен украсть всю капусту Амура попасть в лапы волка бедный...
Литература
Французский язык
Допоможіть перекласти текс на француськ мову(Привіт,мене звати Маша.Моя сім"я нев??лика .Мама ,тато,сестра і я.
Українська література