Разгадайте загадку пшкн кто этот поэт

Математика
Разгадайте загадку пшкн кто этот поэт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин александр сергеевич
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