Сказка о золотой рыбке счастливый конец придумать

Гость: Гость:

пришел старик домой и ничего не узнал там - землянки его нет, а вместо нее стоит мерседес и семья русских отмечает семейный праздник выездом на пикник. Короче, попал он в другое время! на несколько веков вперед. Эта семья его и увезла в город большой-красивый (обзовите его Москвой или Суздалем - разницы нет) и стала относиться к нему как к отцу своему, а там он познакомился вскоре с интеллигентной женщиной бальзаковского возраста и начал новую жизнь - новая жена, невесть откуда взявшиеся "дети" и "внуки"..