Разложите число 30 на простые множители

Математика
Разложите число 30 на простые множители
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 30 состоит из простых чисел 6 и 5, как это узнать? 30/5=6 30/6=5 Из этого следует 6x5=30
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