Почему говорят что Колумб открыл "Дамскую дорогу" в Индию?

География
Почему говорят что Колумб открыл "Дамскую дорогу" в Индию?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нверное потомучто он думал точто он открыл Америку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Дать характеристику Владимиру Андреевичу Дубровскому из романа Дубровский желательно бы из текста фрагменты помогите плиз!!!
Ответить
Математика
На карте с масштабом 1:10 000 000 расстояние между двумя пунктами составляет 5 см. Каким будет это расстояние на карте с масштабом 1:2 000 000?Чему...
Ответить
Литература
Кому преднадлежала и как выглядела лань ??
Ответить
Русский язык
Предложение со словом невежливость
Ответить
Русский язык
Напишите слова корень каждого слова спрятался в рисунке их нет
Ответить