Почему говорят что Колумб открыл "Дамскую дорогу" в Индию?
География
Почему говорят что Колумб открыл "Дамскую дорогу" в Индию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нверное потомучто он думал точто он открыл Америку
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