Разложите на множетили квадратный трехчлен x2+10х-11
Алгебра
Разложите на множетили квадратный трехчлен x2+10х-11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+10x-11=0 D=100+4•2•11=√12 дальше сами
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