9*(108:12)-540:90*8+42 решите по действиям пж
Математика
9*(108:12)-540:90*8+42 решите по действиям пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)108:12=9 2) 9*9=81 3) 549:90=6 4) 6*8=48 5) 81-48=33 6)33+42=75 оТВЕТ ПРИМЕРА: 75
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