Разложите на множители: b(x+y)+x+y
Алгебра
Разложите на множители: b(x+y)+x+y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B(x+y)+(x+y)выносим общий множитель (x+y) за скобки (x+y)(b+1)
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