Разобрать по составу слово ПЕРЕДВИГАТЬ
Русский язык
Разобрать по составу слово ПЕРЕДВИГАТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передвигать пере-приставка двиг-корень а-суффикс ть-окончание передвига-основа
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