Разобрать слово сидели по составу
Русский язык
Разобрать слово сидели по составу
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Гость:
Сид-корень ел - суффикс и - окончание сидел - основа
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