Разобрать слово за будовою Людожер

Українська мова
Разобрать слово за будовою Людожер
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Автор: Гость
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Гость:
[л' у д о ж е р] Вродіби так
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