Скадите пж основные притоки реки Нила

Геометрия
Скадите пж основные притоки реки Нила
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Основные притоки: Белый Нил, Голубой Нил, Амбара
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