Разверткой боковой поверхности цилиндра является прямоугольник со сторонами a см и b см. Тогда объем цилиндра не может быть равен... 1) 2) 3)
Геометрия
Разверткой боковой поверхности цилиндра является прямоугольник со сторонами a см и b см. Тогда объем цилиндра не может быть равен... 1) 2) 3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a=H, b=2πR. R=b/2π V=πR²H V=π(b/2π)²a=ab²/4π. V=ab²/4π 2. a=2πR, R=a/2π b=H V=π(a/2π)²b=a²b/4π. V=a²b/4π ответ: V≠(ab)²/4π
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