Разверткой боковой поверхности цилиндра является прямоугольник со сторонами a см и b см. Тогда объем цилиндра не может быть равен... 1) 2) 3)

Геометрия

Разверткой боковой поверхности цилиндра является прямоугольник со сторонами a см и b см. Тогда объем цилиндра не может быть равен... 1) 2) 3)

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