Развитие беззубок протекает

Биология
Развитие беззубок протекает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Питается беззубка органическими остатками, мелкими водными организмами. 2.Поток воды, образованный непрерывной работой ресни­чек, поставляет не только пищу, но и кислород к жабрам. В жабрах, окутанных густой сетью капилляров, и происходит газо­обмен. 3. В отличие от прудовика, беззубки — раз­дельнополые животные. Размножаются эти моллюски половым путем. Половые продукты самцов с водой выносятся из мантийной полости наружу. Часть их через нижний сифон попадает в мантийную полость самок, где на жабрах расположены половые органы. Там происходит оплодотворение, и формируются яйца. Личинки, вышедшие из яиц, вы­водятся в воду через выводной сифон.
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