Как будет на казахском в девять завтракает

Қазақ тiлi
Как будет на казахском в девять завтракает
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сағат тоғызда таңғы ас ішеді 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
№6 помогите пожалуйста
Ответить
География
7 класс человек хозяин планеты
Ответить
Українська мова
Провідміняти слово ліс в одниніі
Ответить
Математика
Найдите значение выражения:(3/7 во второй степени) - 1/49=???
Ответить
История
Реферат на тему "Колониальные захваты Англии"
Ответить