7 класс человек хозяин планеты

География
7 класс человек хозяин планеты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек единственное существо которое мыслит и может не следовать своим инстинктам. Он заселил уже всю планету. Его изобретения способны порождать и убивать всё живое и не живое. Человека боятся обсалютно все, у него есть лекарство почти он всех болезней. Человек у уничтожает деревья, травы, и ещё он засоряет мусором свои же города.
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