7 класс человек хозяин планеты

Гость: Гость:

Человек единственное существо которое мыслит и может не следовать своим инстинктам. Он заселил уже всю планету. Его изобретения способны порождать и убивать всё живое и не живое. Человека боятся обсалютно все, у него есть лекарство почти он всех болезней. Человек у уничтожает деревья, травы, и ещё он засоряет мусором свои же города.