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(предложение) мне очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он хорошо учился, и мама купила ему подарок. На лугу мы увидели много цветов и побежали собирать их. Я не выучил тему по истории, что привело к плохому результату на контрольной. Пришла осень, листья с деревьев опали. Вчера я нашёл свой мяч,который потерял год назад
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