(предложение) мне очень срочно

Гость: Гость:

Он хорошо учился, и мама купила ему подарок. На лугу мы увидели много цветов и побежали собирать их. Я не выучил тему по истории, что привело к плохому результату на контрольной. Пришла осень, листья с деревьев опали. Вчера я нашёл свой мяч,который потерял год назад