Интересы каких сословий выражают статьи хартии?

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Интересы каких сословий выражают статьи хартии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В хартии были сделаны некоторые уступки и в пользу рыцарства. Король и бароны не могли требовать с держателей рыцарского феода больше служб и феодальных платежей, чем было установлено обычаем. Рыцари получали гарантию, что с них не будут взимать чрезмерных поборов и штрафов. Это же было обещано и свободным крестьянам.
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