Помогите дам 30балов упр7

Математика
Помогите дам 30балов упр7
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Автор: Гость
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Гость:
1)219+(111+365+235)=219+111+365+235=930 2)300+(300+250)=300+300+250=850
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