Помогите с сочинением на тему "Мой папа грузчик"

Гость: Гость:

Мой папа грузчик.По его словам, он с детства мечтал стать грузчиком.Он очень любил камазы.Мой дедушка всегда в его день рождение подарил сыну разные бортовые машины.Сейчас мой папа очень рад, что выбрал такую профессию.Ему нравится его профессия.У него хорошие, добрые коллеги.По словам папы, он некогда не скучает