Помогите с сочинением на тему "Мой папа грузчик"
Литература
Помогите с сочинением на тему "Мой папа грузчик"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой папа грузчик.По его словам, он с детства мечтал стать грузчиком.Он очень любил камазы.Мой дедушка всегда в его день рождение подарил сыну разные бортовые машины.Сейчас мой папа очень рад, что выбрал такую профессию.Ему нравится его профессия.У него хорошие, добрые коллеги.По словам папы, он некогда не скучает
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