Ребят ответьте на 10 вопросов (из экономики) пожалуйста)) заранее спасибо! Факторы производства включают: а) деньги, капитал, труд, землю; б) предпринимательство, капитал, труд, природные ресурсы; в) труд, природные ресурсы, п...

Экономика

Ребят ответьте на 10 вопросов (из экономики) пожалуйста)) заранее спасибо! Факторы производства включают: а) деньги, капитал, труд, землю; б) предпринимательство, капитал, труд, природные ресурсы; в) труд, природные ресурсы, прибыль, деньги. 2. Факторы производства- это... а) ресурсы, используемые людьми для создания жизненных благ; б) способ организации производства товаров и услуг; в) собственность каждого человека; г) нет правильного ответа. 3. Что относится к природным ресурсам? а) предметы труда; б) полезные ископаемые; в) орудия трудв; г) станки; д) все вышеперечисленное. 4. Плата за пользование природными ресурсами называется... а) рентой; б) прибылью; в) вознаграждением; г) доходом от бизнеса. 5. Что из предложенного нельзя отнести к природным ресурсам? а) месторождение угля; б) участок земли; в) вода; г) бугровая установка. 6. Укажите, что относится к фактору производства "капитал": а) рабочая сила; б) прибыль; в) леса и реки; г) сырье и материалы. 7. Плата за пользование капиталом называется... а) рентой; б) заработной платой; в) процентом; г) прибылью. 8. Прибыль - это... а) доход от предпринимательской деятельности; б) выручка от продажи товаров; в) затраты на производство; г) вознаграждение за труд; д) нет правильного ответа. 9. Платой за труд является... а) премия; б) пособие; в) заработная плата; г) прибыль. 10. Общим свойством у всех факторов производства является... а) нехватка денег; б) ограниченность ресурсов; в) безработица; г) инфляция.

Автор: Гость