Что любит слушат дети
Окружающий мир
Что любит слушат дети
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказки,рассказы,истории смешные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1) У Васи есть доступ кИнтернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, ??беспечивающему скорость получения им информации 218 бит в секунд...
Информатика
Два сообщения содержат одинаковое количество символов. Количество информации в первом тексте в 1,5 раза больше, чем во втором. Сколько символов сод...
Литература