Як з'явилися пісні марусі чурай?

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Образ Марусі Чурай не раз використовували літератори. Найвідомішим твором, який присвячений українській піснярці є історичний роман у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай». Ім’я Марії Чурай пов’язують з 23-ма піснями, які вона написала і які давно вже стали народними. Серед них найбільш відомими — «В кінці греблі шумлять верби», «На городі верба рясна», «Ой у полі вітер віє», «Посіяла огірочки», «За світ встали козаченьки». Пісні Марусі Чурай писала про любов кохання з життєвого досвіту.Ось наприклад: Їхав її коханий на війну і про свої почуття пережевання вона написала в творі " Засвіт встали козаченьки".Якби не її зізнання в своєму творі то ми мабуть і не дізнались би що це вона за зраду отруїла коханого,хоча потім про це сильно жаліла,інакше б не призналась...