СРОЧНО!!!! Дана таблица в которой 10 строк и 8 столбцов в этой таблице записаны числ?? все числа кратные 5 нужно удвоить остальные утроить

Информатика

СРОЧНО!!!! Дана таблица в которой 10 строк и 8 столбцов в этой таблице записаны числ?? все числа кратные 5 нужно удвоить остальные утроить

Автор: Гость