СРОЧНО!!!! Дана таблица в которой 10 строк и 8 столбцов в этой таблице записаны числ?? все числа кратные 5 нужно удвоить остальные утроить
Информатика
СРОЧНО!!!! Дана таблица в которой 10 строк и 8 столбцов в этой таблице записаны числ?? все числа кратные 5 нужно удвоить остальные утроить
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