Напиши о том как стали жить дочери хозяйки после того как сильный человек женился на Хаврошечка
Литература
Напиши о том как стали жить дочери хозяйки после того как сильный человек женился на Хаврошечка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хаврошечка была заботливая женой, матерью и хорошей хозяйкой.
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