Впишите на месте пропусков фамилии баснописцев.Басня Крылова лягушки просящие царя является переработкой басни французского баснописца_______,а сюжет ее восходит к басне древнегреческого баснописца_______.

Литература

Впишите на месте пропусков фамилии баснописцев.Басня Крылова лягушки просящие царя является переработкой басни французского баснописца_______,а сюжет ее восходит к басне древнегреческого баснописца_______.

Автор: Гость