Впишите на месте пропусков фамилии баснописцев.Басня Крылова лягушки просящие царя является переработкой басни французского баснописца_______,а сюжет ее восходит к басне древнегреческого баснописца_______.

Литература
Впишите на месте пропусков фамилии баснописцев.Басня Крылова лягушки просящие царя является переработкой басни французского баснописца_______,а сюжет ее восходит к басне древнегреческого баснописца_______.
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Гость:
Французский баснописец - Лафонтен  Древнегреческий баснописец - Эзоп
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