Особенности строения продолговатого мозга

Биология
Особенности строения продолговатого мозга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Является продолжением спинного, имеются скопления серого вещества(ядра)
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