1) У Васи есть доступ кИнтернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, ??беспечивающему скорость получения им информации 218 бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать инфор...

Информатика
1) У Васи есть доступ кИнтернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, ??беспечивающему скорость получения им информации 218 бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 214 бит в секунду. Петя договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 6 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=2^18 бит/с  (2 в степени 18) - скорость у Васи v2=2^14 бит/с - скорость у Пети F= 6 Мбайт =6*2^23 бит 512 Кбайт= 2^9*2^13 бит =2^22 бит ------------------------------------------------------------------ t1=2^22 : 2^18 =2^4 =16 cекунд получение Васей первых 512 Кбайт t2=6*2^23 : 2^14 =6*2^9 =6*512=3072 секунды - время перекачки данных от Васи к Пете t=t1+t2=3072+16=3088 секунд ответ 3088
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