Ребят, помогите!) Короче, почему у HPO4 степени окисления минус 2 в (NH4)2HPO4
Химия
Ребят, помогите!) Короче, почему у HPO4 степени окисления минус 2 в (NH4)2HPO4
Ответ(ы):
Гость:
Была H3PO4 ушло 2 атома водорода( заместили)- это и есть заряд -2 HPO4(2-)
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