Ребят, помогите! Нужно написать маленькое сочинение по картине Рахманова С.Г. "Топ??логия времени"
Литература
Ребят, помогите! Нужно написать маленькое сочинение по картине Рахманова С.Г. "Топ??логия времени"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картина "Топология времени" На картине изображены песочные часы,но место песка в часы погружены краски изображающие день и ночь. Картина выполнена маслом.Как всем известно если перевернуть часы песок будет сыпаться вниз. Так как на картине место песка день и ночь то следовательно когда мы перевернем часы начнет ночное время.Я считаю именно поэтому картина называется топология времени.
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