Ребят, помогите! Нужно написать маленькое сочинение по картине Рахманова С.Г. "Топ??логия времени"

Литература
Ребят, помогите! Нужно написать маленькое сочинение по картине Рахманова С.Г. "Топ??логия времени"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                              Картина  "Топология времени" На картине изображены песочные часы,но место песка в часы погружены краски изображающие день и ночь. Картина выполнена маслом.Как всем известно если перевернуть часы песок  будет сыпаться вниз. Так как  на картине место песка день и ночь то следовательно когда мы перевернем часы начнет ночное время.Я считаю именно поэтому картина называется топология времени. 
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