Ребят помогите нужно сочинение по музыке легкая и серьёзная музыка в твоей жизни с примерами (название песен, авторы)

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Ребят помогите нужно сочинение по музыке легкая и серьёзная музыка в твоей жизни с примерами (название песен, авторы)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
   Музыка открывает человеку дверь в другой мир. В этом мире можно обойтись без слов - здесь царят звуки. Музыка успокаивает или возбуждает, веселит или заставляет грустить. Она владеет душой человека, если тот способен ее слушать. А "глухих" к музыке людей практически нет.        Музыка заставляет замирать зал, внимающий нежным звукам скрипки или мощным звукам целого оркестра. Она звучит внутри нас, и мы поем "домашними" голосами, а то и вовсе без них, потому что желаем выразить свои чувства таким образом. Мы слышим музыку в журчании ручья и в шепоте листвы, в завыванье ветра и стуке капели.        Чем же объясняется ее необыкновенная власть над человеком? Может быть, она и есть тот самый универсальный язык, с помощью которого могут без переводчика общаться люди разных национальностей? Ученые установили, что музыкой можно лечить, с ее помощью можно улучшить усвоение новой информации, но все-таки главное ее предназначение - касаться глубоких струн человеческой души и звучать в гармонии с окружающим миром. 
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