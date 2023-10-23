Выполните действия а) 2/11+5/11 б) 25/23-10/23++3/23
Математика
Выполните действия а) 2/11+5/11 б) 25/23-10/23++3/23
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