Ребят, помогите пожалуйста очень надо.При каких значениях переменной имеет смысл выражение.
Математика
Ребят, помогите пожалуйста очень надо.При каких значениях переменной имеет смысл выражение.
Ответ(ы):
Гость:
И ответ 16 ( х) если 3х×5+хх=15х+1х=16х :) =] :] =)
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